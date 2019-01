Influenza stagionale: aspettando il picco, 144 casi finora a San Marino

Dati provvisori e destinati ad aumentare: il virus raggiungerà infatti il suo apice a fine gennaio/inizio febbraio. Esiti soddisfacenti per la campagna di vaccinazione 2018: somministrate più di 2900 dosi

Mentre in Italia l'influenza ha già costretto a letto 1 milione e mezzo di persone, di cui 256mila soltanto durante le Feste, a San Marino situazione sotto controllo. 144 i casi segnalati dalle Cure Primarie dell'Iss da novembre, ovvero dall'inizio della campagna vaccinale. Dati provvisori e destinati ad aumentare. Lo scorso anno, nello stesso periodo di riferimento, se ne registravano infatti almeno il doppio. Questo perché l'influenza stagionale raggiunse il suo massimo picco proprio nella prima settimana dell'anno, quindi in anticipo. Mentre ora toccherà l'apice tra fine gennaio e inizio febbraio. Esiti positivi intanto per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018: con oltre 2900 dosi di vaccino somministrate, superato ampiamente il numero della precedente.

Nel video i consigli di Micaela Santini, medico della Direzione Cure Primarie, la quale ci spiega più nel dettaglio anche quale sindrome ci troviamo a fronteggiare.