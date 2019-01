San Marino: i nomi più gettonati del 2018

Chiuso un anno, è tempo di bilanci, anche per i nuovi nati in Repubblica. Ma quali sono stati i nomi più gettonati del 2018 sul Titano?

Tommaso, con dieci preferenze, sbaraglia ogni concorrente per i fiocchi azzurri sammarinesi, mentre regna l'incertezza sul fronte rosa. Infatti le neo mamme e neo papà hanno diviso le loro preferenze su quattro nomi:

Alessia, Greta, Vittoria e Sofia. Ognuno ha ricevuto 4 preferenze. Come comunicato dall'Ufficio di Stato Civile.



Insomma dimenticati i vincitori dello scorso anno, che vedevano sul gradino più alto del podio Lorenzo, per i maschietti, al top anche a Rimini, e Giulia per le femminucce.



Tutti nomi italiani, ma con una leggera deviazione per il secondo nome più gettonato tra i bimbi: Liam.



Intanto l'anno si è aperto con Riccardo, primo nato all'Ospedale di Stato e chissà che non possa lanciare una moda.