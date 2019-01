Al via il corso per autista soccorritore e operatore di centrale 118: da martedì aperte le iscrizioni

Tre mesi per ottenere la qualifica per coloro che sono interessati alla guida di ambulanze e mezzi di soccorso.

15 posti disponibili per partecipare al terzo corso di qualifica per autista soccorritore.

Da Martedì partono le iscrizioni, aperte ai cittadini sammarinesi, ai residenti in territorio, ma anche a quelli fuori confine.

Requisiti: diploma, patente di guida di tipo B ed età non superiore ai 35 anni.

Il ruolo della figura che verrà formata non si limita alla semplice guida del veicolo di soccorso.

La funzione dell'autista soccorritore, quindi, non termina con l'arrivo del paziente in ospedale, ma collabora anche all'interno dell'ospedale nel trasporto fra le varie unità operative e reparti.

E proprio questo aspetto dell'operatore che ingloba funzioni del 118, della centrale operativa e della gestione del paziente nel Pronto Soccorso, rende questa figura centrale durante gli interventi di emergenza.

Il corso si svilupperà nell'arco di tre mesi, da febbraio ad aprile, per 200 ore tra attività formative di teoria, addestramento pratico e tirocinio.

Il bando è scaricabile sul sito dell’ISS e la domanda può essere consegnata entro le ore 13 del 9 febbraio alla Direzione dell'Unità di Formazione e Comunicazione.



Nel video le interviste a Matteo Cecchetti, autista soccorritore e ad Antonio Morri, Direttore Pronto Soccorso.



Silvia Sacchi