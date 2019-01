Caos targhe estere: Ministero Interni divulga circolare esplicativa

Prime indicazioni operative al decreto sicurezza in materia di targhe estere. E' apparsa la circolare sul sito del Viminale e rilanciata dall'Asaps di Forlì.

Oltre a confermare quanto finora si sapeva, cioè le sanzioni e confisca delle vetture con targa sammarinese, guidate oltreconfine da cittadini residenti in Italia, non prevede deroghe per San Marino. Nessuna deroga ma da una prima analisi emergono approfondimenti in corso, in particolare nell'allegato 3, che chiamano in causa i veicoli immatricolati a San Marino e condotti da dipendenti e collaboratori italiani di impresa del Titano. (VEDI ALLEGATO)



E proprio questa mattina i Segretari Renzi e Zanotti hanno incontrato l'ambasciatore italiano Guido Cerboni per consegnare due missive dirette ai rispettivi Ministeri Esteri e Interni per una soluzione alla vicenda.