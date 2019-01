ICEE: l'indicatore della condizione economica dei nuclei familiari, verrà introdotto a breve in Repubblica

Giovanni Giardi, membro del comitato gestore fondo di solidarietà: "Uno strumento più preciso che serviva". Intanto nell'ultimo hanno sono state 77 le famiglie che hanno chiesto aiuto

In Italia si chiama ISEE, a San Marino si chiamerà ICEE indicatore condizione economica equità. Il nuovo strumento di protezione sociale servirà per conoscere più agevolmente la condizione finanziaria dei singoli e dei nuclei familiari in difficoltà per fissare con più facilità contributi e agevolazioni. Già nella prossima settimana previsto un incontro tra il Comitato gestore del fondo straordinario e il Segretario di Stato Eva Guidi.



Nel corso del 2018 le domande esaminate dal fondo di solidarietà sono state 77, una in meno rispetto all'anno precedete. Di queste ne sono state ammesse 47 e a 35 famiglie è stato concesso l'accesso gratuito alla mensa per un totale di 76.500,00 euro di erogazioni.



Dall'esame delle domande le difficoltà maggiori rilevate sono il numero sempre maggiore di famiglie monoreddito, la perdita di lavoro di uno o entrambi i coniugi, le separazioni con i figli che non ricevono il dovuto mantenimento e i nuclei familiari che si trovano a sostenere canoni di locazioni eccessivi in rapporto al reddito.



Nel servizio l'intervista a Giovanni Giardi, membro del comitato gestione del Fondo Straordinario