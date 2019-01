Mara Verbena e i suoi fiori dal Natale delle Meraviglie al Festival di Sanremo. Primo passo, 3° Concorso Bouquet

Tutto pronto per gli arredi floreali del 69esimo Festival della Canzone Italiana, dal 5 al 9 febbraio. Intanto questo weekend un seminario sul design floreale nel capoluogo della riviera dei fiori

Per il quarto anno consecutivo il Festival di Sanremo sarà adornato di bouquet, arredi e coreografie floreali della fiorista sammarinese Mara Verbena.

Dopo aver trasformato Piazza della Libertà in un insolito “Bosco delle Emozioni” con oltre 100 abeti normandiani, coperti di neve, originari del Caucaso, rendendo il Natale delle Meraviglie ancora più unico, la flower design questo fine settimana sarà nel capoluogo della riviera dei fiori per il "3° Concorso Bouquet festival di Sanremo".

Il seminario di design floreale aggiungerà i suoi 3 vincitori alla nutrita squadra dei “Fioristi dei Bouquet” del Festival che, insieme ad altri professionisti, renderanno uno dei palchi più fotografati d'Italia del Teatro Ariston, vetrina di eleganza e stile dell’arte floreale Italiana, da sempre cornice di artisti e canzoni.

L'iniziativa è realizzata anche quest’anno con la collaborazione del Mercato dei Fiori di Sanremo di cui Mara Verbena è uno dei docenti.



Nel video l'intervista alla fiorista, Mara Verbena.



Silvia Sacchi