Medicina giovane, d'avanguardia, per vecchi

Mattinata di consegna dei diplomi in Geriatria alla sede universitaria del World Trade Center di Dogana. Cerimonia relativa alla VI edizione del Master in Medicina Geriatrica dell'Università di San Marino. Tanti i medici provenienti da Puglia, Lazio e regioni limitrofe. L'evento coincide con l’avvio del nuovo VII ciclo del percorso formativo rivolto ai camici bianchi che operano a stretto contatto con pazienti anziani. Il corso di studi nasce alla luce del progressivo aumento della popolazione "senior" in Repubblica e Italia.



Sempre più pressante la necessità di figure professionali in grado di assecondare le esigenze di una fascia della terza età sempre più ampia. Il corso universitario ormai molto conosciuto all'estero è unico nel suo genere e nasce per la prima volta proprio sul Monte.

fz