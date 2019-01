Attività congressuali Kursaal: fitto calendario di appuntamenti per il 2019

Da aprile a dicembre 2018 ospitati già 50 eventi con oltre 160 giorni totali di occupazione

Riparte l'attività congressuale del Kursaal sotto la gestione di Giochi del Titano Service e Consorzio 2000 con un calendari già ricco di incontri. Sono stati 50 gli eventi che hanno visto impegnato il palazzo dei congressi da aprile a dicembre 2018 . Non solo attività congressuali ma diversi eventi formativi, seminari e presentazioni. Oltre 100 giorni di attività, 67 giornate per allestire e preparare i vari saloni e 167 giorni di occupazione totale. Un'attività che attrae non solo convegni o conferenze locali ma sono diverse e in aumento anche le richieste provenienti fuori dal territorio. In questi primi mesi del 2019, ci ha spiegato il procuratore speciale della Giochi del Titano Service Stefano Raggi, sono già molti gli eventi in calendario contrattualizzati e altrettanti che attendono di essere fissati.



L'intervista a Stefano Raggi, procuratore speciale Giochi del Titano Service