Le iniziative culturali di oggi: dalla violenza di genere alla scuola

Questa sera due appuntamenti su due diverse tematiche. Alle 21 alla sala ex International di Borgo Maggiore prima iniziativa pubblica per l'associazione culturale Comunità sulla violenza di genere, con l'analisi delle norme e della situazione a San Marino insieme a esperti e psicoterapeuti.



Sempre alle ore 21, alla sala Montelupo di Domagnano, la Scuola secondaria superiore farà conoscere la attività "non convenzionali" dei licei, dai progetti ai soggiorni culturali all'estero. Informazioni, queste, utili soprattutto ai ragazzi delle medie alle prese con la scelta del percorso di studio.