Iss: in fila dalle 5 del mattino per iscriversi al corso per autista soccorritore

Si sono aperte questa mattina le iscrizioni al terzo corso per autista soccorritore e operatore di centrale 118: 15 i posti a disposizione ma a metà mattinata si erano già presentati in 22, alcuni addirittura in fila dalle 5 del mattino. Finora tutti i candidati sono di cittadinanza sammarinese; un solo italiano. L'iter prevede ora verifiche di idoneità, dopodiché – una volta composto il gruppo - tre mesi di corso, da febbraio ad aprile, per 200 ore tra attività formative di teoria, addestramento pratico e tirocinio, per poi ottenere la qualifica finale.