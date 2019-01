A San Marino arrivano le nuove patenti dotate di microchip

La patente di guida diventa più sicura con il microchip. Via libera, con un decreto delegato, al documento che avvicina San Marino agli standard Ue.



Il formato è lo stesso, la novità sta nell'allineamento agli standard dei paesi membri dell'Unione Europea: la nuova patente di guida sarà dotata di un microprocessore su cui verranno memorizzati i dati necessari all'identificazione del soggetto e delle categorie di patente per cui è abilitato, utilizzando criteri di sicurezza in grado di impedirne la modifica; la lettura del microchip è sottoposta a codici di sblocco presenti sul documento.



Aumentano dunque i parametri di sicurezza: elementi tecnici e grafici della tessera in policarbonato ne impediranno la modifica, come duplicazione o contraffazione, da parte di soggetti non autorizzati,. Per il resto, a parte il fatto che la nuova versione prevede la firma del titolare, che prima non c'era, il documento conterrà gli stessi dati di prima.



Cambia il prezzo: si passerà dagli attuali 11 a 30 euro, fanno sapere dall'ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Per quanto riguarda la tempistica, le nuove patenti saranno emesse a breve, entro il primo luglio. Anche successivamente rimarranno valide le patenti già in vostro possesso, fino alla naturale scadenza.