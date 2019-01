San Marino: inaugurata la strada di Fondovalle

C'erano le più alte istituzioni sammarinesi e riminesi e proprio ai Capitani Reggenti il compito di tagliare il nastro.

Il completamento di questa importante infrastruttura viaria realizza il definitivo collegamento fra la Superstrada Rimini – San Marino e le zone produttive di Galazzano e Dogana Bassa, disimpegnando dal traffico pesante diretto in tali aree, in uno dei più importanti assi d'ingresso nel territorio sammarinese, nonché di collegamento con il Comune di Rimini.



Per questo presenti anche autorità italiane: l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni, il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota e l'Assessore alla mobilità Roberta Frisoni.



Un lavoro importante, anche dal punto di vista economico: il costo delle opere, che ha superato i 10.000.000 di euro , è stato finanziato dalla Repubblica di San Marino, tramite apposita Legge di Spesa, ed ha permesso di realizzare una vasta serie di opere per la viabilità.



Dopo il tradizionale taglio del nastro, benedizione del parroco di Serravalle Don Simone e saluto del Capitano di Castello Vittorio Brigliadori: “In quest'area – ha detto – coinvolta fra i 3 maggiori poli industriali della Repubblica, era necessaria una viabilità dinamica, anche per rispondere alle esigenze della cittadinanza. È l'inizio - auspica Brigliadori - di un percorso comune verso nuove prospettive”.