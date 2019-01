Sta per arrivare un mezzo speciale per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito

Saranno i “Progetti del Cuore”, insieme al supporto e alla sensibilità del territorio a donare un mezzo di trasporto gratuito per lo spostamento delle persone diversamente abili.

A beneficiarne l'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria.

Sarà un Fiat Doblò, completamente attrezzato ma anche garantito integralmente.

Proprio in questi giorni la società incaricata si occuperà di informare i titolari delle attività economiche del territorio sugli scopi dell'iniziativa.

Il mezzo sarà utilizzato soprattutto nella sezione del movimento del Parkinson.

“Un modo per trovarsi più vicini a persone che necessitano di assistenza”, come ha spiegato il Presidente dell'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria Carlo Renzini.



Nel video l'intervista al responsabile rapporti con le istituzioni “Progetti del cuore” Lisa Valentini e al Presidente dell'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria Carlo Renzini.



Silvia Sacchi