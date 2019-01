Un nuovo pulmino per la Federazione Sammarinese Sport Speciali

Un dono molto gradito quello consegnato alla Federazione Sammarinese Sport Speciali da parte dell’Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria. Si tratta di un pulmino attrezzato per accompagnare gli atleti ai campi di allenamenti e in piscina, ma anche durante le trasferte nel territorio italiano e all'estero.

Il pulmino, messo a disposizione dalla Segreteria di Stato alla Sanità, si aggiunge agli altri 2 della Federazione e continuerà anche ad essere utilizzato dall'Associazione, un paio di volte la settimana. “Una vera e propria sinergia”, come ha spiegato il Presidente della Federazione Filiberto Felici.

La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina con la benedizione del parroco di Acquaviva presso la Sede della Federazione.