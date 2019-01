Sulla rivista scientifica “Digestive and Liver Disease” lo studio svolto a San Marino sulle malattie croniche dell'intestino

In gergo tecnico si chiamano MICI, malattie infiammatore croniche intestinali. Si tratta di patologie del tratto digerente dalla causa ancora sconosciuta che derivano da un'alterazione tra sistema immunitario e flora intestinale. Tra gli autori dello studio i medici dell'ISS Anna Chiara Piscaglia, Elena Sacchini e Maria Loredana Stefanelli.



Tra le patologie più conosciute ci sono il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa. Due malattie debilitanti perché determinano la necessità di ricorrere a terapie a lungo termine e spesso insorgono sopratutto tra i 20 e i 30 anni. La UOS di Endoscopia e Gastroenterologia ISS, in collaborazione con l’Authority Sanitaria e con l’Università Cattolica del S. Cuore Fondazione Policlinico “A. Gemelli” di Roma, ha quindi effettuato il primo studio epidemiologico sulle MICI a San Marino, chiamato “EPIMICI-San Marino”, dove è stata valutata la prevalenza e l’incidenza delle MICI nel corso di 35 anni, dal 1980 al 2014.



Dall’analisi dei dati, sono risultati valori di prevalenza più alti rispetto a quelli italiani; come negli altri Paesi Industrializzati, l’incidenza delle MICI è andata aumentando negli ultimi 35 anni, passando da 6.4/100.000 nel quinquennio 1980-1984, fino a 30.3/100.000 nel quinquennio 2010-2014. L’elevata efficienza del sistema sanitario sammarinese nell'identificazione dei casi di MICI, più che fattori genetici o ambientali, potrebbe aver contribuito alla peculiare epidemiologia delle MICI a San Marino.



Nel servizio l'intervista al Direttore dell'UOC Medicina Interna Maria Loredana Stefanelli e la dottoressa Anna Chiara Piscaglia, responsabile unità operativa gastroenterologia