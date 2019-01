Accordo tra Regione e San Marino su rifiuti. L'assessore Gazzolo: "Basta polemiche"

"Basta polemiche sull'accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino in materia di ambiente e rifiuti".

A parlare è l'Assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo - l’intesa - dice - rinnova in piena continuità quella del 2011”.



Verrà aggiornato il Piano di gestione rifiuti speciali e urbani introducendo l’obiettivo minimo del 70%, di raccolta differenziata al 2020, in linea con quanto previsto dalla pianificazione regionale.

Previsto nell'accordo un massimo di 13 mila tonnellate di rifiuti urbani di San Marino che verranno destinati a recupero energetico, presso il termovalorizzatore di Coriano: 3 mila in meno rispetto al precedente accordo. Mentre si potrà arrivare fino a 49 mila tonnellate per quelli speciali, gestiti secondo le regole dell'economia circolare e sostenibilità ambientale, con i conferimenti attesi inferiori anche in questo caso.

“Una riduzione – spiega l'Assessore - frutto dei livelli crescenti di raccolta differenziata registrati a San Marino”.