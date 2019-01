Accuse sui rifiuti, Michelotti: “Solo un polverone, avanti col porta a porta”

Il Segretario Michelotti replica ad Andrea Bertani, membro 5 Stelle dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, dopo il via libera al nuovo accordo per la gestione dei rifiuti provenienti dal Titano.

“Sessantaduemila tonnellate di rifiuti, 8mila in più rispetto all’anno scorso, che andranno a finire negli impianti di smaltimento della Regione”, questa l'accusa del Movimento 5 Stelle, ma per Michelotti si tratta solo di un “polverone” perché “i dati dell'accordo riguardano quantitavi massimi che non riusciremo mai a conferire”. “Questo agevolerà – spiega il Segretario - solo la burocrazia di alcune aziende sammarinesi per cui è più comodo fare pratica amministrative solo una volta all'anno”.



Dai dati, afferma il Segretario al territorio, sono in aumento i rifiuti destinati a riciclo. Nessun passo indietro dunque sulla metodologia porta a porta. “Questa dovrà andare avanti senza indugi – spiega – fino alla totale copertura del territorio”. Sarebbe inoltre auspicabile, secondo l'esecutivo, la costruzione di un secondo centro Multiraccolta nella parte bassa del territorio: “Servirebbe soprattutto per accorciare le percorrenze dei camion. Non vorremmo – conclude – che si arrivasse al paradosso per cui per essere virtuosi sui rifiuti si diventa inquinatori a causa delle emissioni”.



