Meteo San Marino: week end senza neve ma precipitazioni previste dalla prossima settimana

Tra oggi e domani prevista solo pioggia mista neve sopra i 700 metri con temperature che non supereranno i 2 gradi

Continua il maltempo in Repubblica e nel circondario. Nel pomeriggio è previsto cielo coperto e temperature che non supereranno i due gradi mentre a partire dalla sera dovrebbero tornare le precipitazioni e la possibilità di vedere pioggia mista neve sopra i 700 metri. Il clima si manterrà molto rigido per tutto il week end con il forte rischio di gelate notturne. Il vero maltempo però lo vedremo solo a partire dalla notte di domenica: le previsioni parlano di temperature che non supereranno gli zero gradi e la possibilità di nevicate anche a bassa quota a partire dai 300 metri. Neve che invece si è già fatta vedere oggi alle spalle del monte Titano, in località Villagrande e sull'Eremo.