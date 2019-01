Neve a San Marino? Poche certezze per le prossime ore. Peggioramento da metà settimana

Non è ancora chiaro se nelle prossime ore potrà nevicare in Repubblica e, nel caso, quanta ne farà. È però certo che già da questa notte San Marino sarà coinvolto da un peggioramento con quota neve in costante diminuzione. Possibili quindi precipitazioni, a carattere nevoso a partire dalla parte collinare del territorio. La fase peggiore potrebbe iniziare nel pomeriggio di lunedì. Non si prevedono però accumuli importanti. Attenzione però ai giorni successivi perché un nuovo flusso di aria instabile potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione da metà settimana.