Il 2018 raccontato attraverso gli occhi delle video trappole

Il progetto del fotografo Mirko Mancini per raccontare la flora e la fauna sammarinese

Caprioli, daini, istrici, cinghiali e anche un branco di lupi sono gli animali selvatici catturati dalle quattro video-trappole sparse in Repubblica durante il 2018 dal fotografo Mirko Mancini. Un progetto che nasce dalla passione per le foto naturalistiche e dal desiderio di trasformarlo in un vero e proprio documentario.



Mirko ci ha spiegato anche le difficoltà per la realizzazione del progetto. Catturare lo scatto ideale o la scena migliore non è affatto facile, servono diverse uscite e appostamenti che possono durare diversi giorni.



Nel servizio l'intervista al fotografo Mirko Mancini