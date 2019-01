21 gennaio: giornata mondiale dell'abbraccio

Sarà possibile che oggi colleghi, amici o parenti vi si avvinino per stringervi forte. Il 21 gennaio è infatti la Giornata internazionale dell'abbraccio. Istituita nel 1986, è nata negli Stati Uniti, per poi prendere piede anche in Europa e in Australia. Una giornata non casuale, considerando che proprio il 21 gennaio è considerato il giorno più triste dell'anno. Si tratta del “Blue Monday” che ricorre il terzo lunedì di gennaio, giorno in cui 4 italiani su 5 si sentirebbero maggiormente depressi.



E allora forse gli abbracci potranno cambiarci la giornata visto che – è ormai riconosciuto da numerosi studi scientifici - allontanerebbero stress e ansia. Un toccasana quindi per mente e corpo visto che in questi momenti di affetto il nostro organismo rilascia infatti l’ossitocina, chiamata anche “ormone dell’amore”, che è in grado di regolare i legami sociali. E chissà se un abbraccio, oltre a favorire la riduzione dei conflitti quotidiani, riuscirà anche a farci dimenticare il riposo e le abbuffate delle feste natalizie, il freddo insistente e la primavera ancora lontana.



fm