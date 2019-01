Guardia di Rocca, oltre 78mila visti telematici nel bilancio 2018

Aumentata l'attività e l'impegno del Corpo

Prevenzione e sicurezza al centro dell'azione del Corpo della Guardia di Rocca che snocciola numerosi dati nel bilancio 2018. Spiccano quelli riguardanti il controllo sulle merci in entrata con oltre 78mila visti telematici. Sono invece 1.576 i controlli presso le attività economiche con 86 segnalazione inviate all’Ufficio Tributario per irregolarità riscontrate sulle importazioni.



Corposo anche il pattugliamento diurno con 5.500 ore spese sul territorio, 4mila persone controllate di cui 1.900 sottoposte ad ispezioni mirate a contrastare il fenomeno del trasporto di denaro contante. 9 gli arresti di persone ricercate, mentre sono state 19 persone denunciate per la detenzione e assunzione di sostanze stupefacenti.



Anche nei dati della Guardia di Rocca sono presenti denunce (7) e sequestri (7) per assicurazione scaduta o per la mancanza totale di copertura assicurativa. Sempre in ambito stradale, sono state ritirate 64 Carte di Circolazione per revisione scaduta. In totale sono 15 le patenti ritirate. Le 285 sanzioni amministrative elevate per violazione al Codice della Strada sono valse quasi 24.500 euro.



Con il supporto della Compagnia di Artiglieria è stato inoltre svolto il tradizionale Servizio di Sentinella e Cambio della Guardia, dal 1° luglio al 30 settembre. Il Corpo ha inoltre garantito il servizio di vigilanza a Palazzo Begni, sede delle Segreterie di Stato di Esteri e Finanze, e al Tribunale.



fm