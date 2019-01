Prevista neve dalla notte anche a bassa quota

La parte collinare di San Marino si è svegliata sotto una spolverata di neve e la circolazione viaria non ha subito ripercussioni. La quota neve, secondo le previsioni, dovrebbe rimanere simile a questa mattina fino alla tarda serata. Ma da questa notte le precipitazioni si intensificheranno e raggiungeranno tutto il territorio, anche se non si prevedono accumuli degni di nota, almeno sotto i 300 metri di quota. Da domani le temperature stazioneranno da -2 a 0°C e non si escludono precipitazioni nevose fino alla costa riminese. Ancora incerta la situazione per mercoledì, quando le temperature si rialzeranno grazie all'irruzione di aria leggermente meno fredda. Da giovedì cambierà ancora scenario: alcuni modelli azzardano infatti l'arrivo di un nuovo picco di precipitazioni sulle regioni adriatiche.