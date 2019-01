Neve e freddo almeno fino giovedì, in tarda serata però prevista un attenuazione delle perturbazioni

Gli accumuli previsti non dovrebbero superare i 15 centimetri e la situazione sulla strade resta buona grazie al servizio rotta neve costantemente in funzione

La scia di “Medicane” l'uragano che ha portato neve a bassa quota in gran parte delle regioni d'Italia ha colpito anche San Marino. Le nevicate continueranno almeno fino a giovedì con i primi miglioramenti che dovrebbero vedersi dal week end. Già nella tarda serata però le precipitazioni dovrebbero diminuire con accumuli previsti non superiori ai 15 centimetri.



Quota neve che dovrebbe rimanere stabile con nevicate a partire dai 200/300 metri per poi alzarsi sopra i 500 nella giornata di giovedì. Non sono stati riscontrati grossi disagi per la viabilità. I mezzi rotta-neve sono in funzione dalle prime ore di questa mattina e le unità mobili della Polizia Civile hanno monitorano gli snodi principali della Repubblica per verificare che i veicoli fossero muniti di gomme termiche o catene.



Difficoltà invece sono state registrate per la presenza di mezzi pesanti che si sono intraversati a Borgo e Acquaviva, (Foto) sono stati sanzionati e rimorchiati in sicurezza fuori dalla sede stradale. Quelli diretti verso Città e Chiesanuova, sono stati fermati in via precauzionale.



È nella parte alta della Repubblica che si sono riscontrate le maggiori criticità sopratutto per il gelo. Nella notte è previsto un ulteriore calo delle temperature e a preoccupare è il rischio di gelate. Dalla Protezione Civile resta l'allerta meteo gialla diramata fino alla mezzanotte di domani sera ma dalla giornata di venerdì l'allerta meteo è stata declassata a verde. Scuole che resteranno aperte e servizi pubblici in funzione a San Marino e a Rimini dove la situazione neve ha creato qualche disagio alla viabilità.