Nevicata notturna a San Marino. La situazione nelle strade

Un manto nevoso ha avvolto la parte alta di San Marino, con le prime strade "bianche" all'altezza di Cailungo e della zona alta di Faetano. Le strade comunque perfettamente agibili in tutte le vie sammarinesi dei castelli della zona alta come Borgo Maggiore, Murata, Fiorentino e San Marino Città. Grazie all'intervento dei mezzi rottaneve, non riscontrano disagi alla circolazione.



La neve continuerà a cadere, ma le precipitazioni rimarranno modeste per tutta la giornata di oggi, con un'intensificazione prevista attorno alle 19. È previsto comunque che i fenomeni colpiranno solo le zone a quota superiore i 400 metri.