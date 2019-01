Meteo: tregua delle precipitazioni, strade percorribili

Una ventina i centimetri di neve che ricoprono il monte, con temperature vicine allo zero termico. Il problema ora è rappresentato dal ghiaccio per cui si consiglia massima attenzione. I mezzi rottaneve hanno lavorato tutta la notte pulendo le strade e anche questa mattina erano in azione lungo le arterie principali.



Strade pulite e bobcat impegnati a liberare i parcheggi dal cumulo bianco.



Ieri non si sono registrate particolari difficoltà nella circolazione salvo gli le uscite di carreggiata dei mezzi pesanti.



Una tregua, del maltempo, al momento. Nevica debolmente nella parte più alta della Repubblica. Ma resta l'allerta della 'macchina neve' per le prossime ore, almeno fino a domani, dopodichè è previsto un miglioramento.