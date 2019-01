Frequenze: aperto il tavolo tecnico politico Italia-San Marino

Aperto a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico di via Veneto, il tavolo tecnico politico tra Italia e San Marino sul tema delle frequenze televisive, che dovranno essere riassegnate dal 2020 in base alle decisioni assunte dalla Comunità Europea.



I due Stati, che si incontrano al Mise anche se l'intera gestione è stata organizzata di comune accordo tra il Ministero degli Esteri e la Segreteria di Stato agli Esteri, dovranno pianificare tutta una serie di incontri per trovare un'intesa sulla complessa vicenda. La delegazione sammarinese, che vede la partecipazione anche dell'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, è guidata dal ministro plenipotenziario della Segreteria agli Esteri Dario Galassi.