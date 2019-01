Nevicata dopo la breve tregua, strade scivolose a causa del ghiaccio notturno



San Marino si è svegliata nuovamente sotto la neve, questa volta un po' “imprevista” visto che i principali siti di meteorologia prevedevano una tregua di almeno 24 ore. Le precipitazioni nevose hanno colpito solo le aree collinari del territorio (dai 300 metri). Modesti gli accumuli, con circa 10 centimetri sulla parte più alta del monte. Nella prima mattinata non sono stati pochi gli utenti della strada che hanno avuto problemi a transitare; non tanto per la neve, quanto per il ghiaccio formatosi nella notte che ha reso l'asfalto particolarmente scivoloso.



Sul fronte meteo, c'è incertezza anche per le prossime ore. Quel che è certo è che prevarrà un cielo molto nuvoloso con possibili precipitazioni, anche a carattere nevoso, in attenuazione fino al termine della giornata. Per la giornata di venerdì altri possibili rovesci nevosi, ma in contesto prevalentemente asciutto, con temperature in leggera flessione.