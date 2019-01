Rifiuti, Civico10: "Avanti col porta a porta, ritardi inaccettabili"

Civico10 interviene sulla raccolta Porta a Porta: “Unica modalità applicabile per una soluzione nell'immediato nella nostra realtà”. Ne dettaglia i motivi: “uan volta a regime garantirà di raggiungegere una percentuale elevata di differenziazione del rifiuto, nel rispetto degli obiettivi contenuti nelle direttive europee, ma anche per ottenere rifiuti di qualità da immettere nella filiera del riciclo. Porta a porta, poi, come modalità di gestione del differenziato che educa la cittadinanza consentendo un controllo della qualità del rifiuto. I bidoncini personalizzati, poi, consentiranno all'AASS di calcolare una tariffa sui rifiuti puntuale e personalizzata per nucleo.

L'auspicio è ora quello di recuperare quelli che Civico 10 definisce ritardi “inaccettabili nella copertura del territorio e dovuti – scrive - ai tentennamenti sia della politica, sia della vecchia dirigenza AASS e che, insieme alla scelta di copertura per gradi e non con un unico appalto, hanno portato all'impennata dei costi di un servizio già di per sé più oneroso”.