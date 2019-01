Da sabato apre l'impianto sciistico del Monte Carpegna

Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno forse creato qualche disagio agli automobilisti ma, dall'altra parte, hanno di certo fatto esultare gli amanti dello sci. E fra pochi giorni quest'ultimi avranno una ragione in più per essere contenti perché, da sabato 26 gennaio, riaprirà l'impianto sciistico dell'Eremo di Carpegna. Possibile via libera anche per quello di Villagrande, ma per questo si attende un'ulteriore conferma. Amministrazione e Pro Loco di Montecopiolo invitano così tutti gli appassionati a salire sui vicini monti per godersi momenti di puro divertimento.