Stia: nel pomeriggio i funerali del piccolo Thomas

I funerali del piccolo Thomas Gorini si sono svolti nel pomeriggio a Stia, in provincia di Arezzo, dove viveva insieme a mamma Marianna e papà Marco.



Nonostante l'enorme dolore, i genitori del piccolo, che si è spento all'Ospedale Meyer di Firenze due giorni fa, affetto da una rarissima malattia, non si sono dimenticati di chi, a San Marino, è stato loro vicino. Per questo hanno fatto recapitare alla Giunta di Castello di Chiesanuova, i ringraziamenti per il tanto affetto e per chi li ha aiutati con straordinaria generosità. Con loro anche l'amministrazione ringrazia i cittadini di Chiesanuova, tutti i sammarinesi ed i singoli benefattori per le donazioni, il tempo, le energie, l'amore che hanno dedicato a Thomas.