Donare per curare: torna la "Giornata di raccolta del farmaco"

Patrocinata dall'ISS rientra nel "Banco Faramceutico" che dal 2000 in Italia raccoglie e recupera farmaci per chi ne ha bisogno

Sabato 9 febbraio nelle farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore sarà possibile acquistare tutti quei farmaci che non necessitano di ricetta e donarli a chi ha bisogno, tramite i volontari della Caritas sammarinese. La “Giornata di raccolta del Farmaco” presentata ai Capi di Stato Mirco Tomassoni e Luca Santolini fa parte del “Banco Farmaceutico” che in tutta Italia, da 19 anni, raccoglie e recupera medicinali per distribuirli a oltre 1.700 enti assistenziali che si prendono cura di chi vive in condizioni di povertà.



Un'iniziativa che ogni anno riceve il consenso e l'aiuto di molti sammarinesi collocando la Repubblica tra i primi 10 posti in Italia per confezioni donate. “I risultati conseguiti nel corso degli anni – sottolineano i Capitani Reggenti – rappresentano motivo di soddisfazione perché confermano la solidarietà dei sammarinesi nei confronti di chi è meno fortunato”.



Nel servizio le interviste a Filippo Ciantia, Direttore Generale Banco Farmaceutico e Andrea Gualtieri direttore generale ISS