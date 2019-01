Giornata dell'Avvocato Minacciato: la Camera Penale ricorda la situazione degli avvocati in Turchia

La Camera Penale di San Marino ha aderito alla Giornata dell'Avvocato Minacciato: una ricorrenza per ricordare le difficili situazioni, spesso drammatiche, in cui si trovano gli avvocati in diverse parti del mondo. Anche quest'anno, la giornata è dedicata ai legali che operano in Turchia dove, dal 2016, anno del tentato golpe, sono stati arrestati circa 600 avvocati insieme a giornalisti, accademici, magistrati e attivisti. Anche dopo la revoca dello stato d'emergenza, scrive la Camera Penale sammarinese, "i processi politici contro gli avvocati non si sono fermati". E quelli ancora liberi, prosegue la nota, praticano la professione con il rischio di essere arrestati all'improvviso. La Giornata internazionale viene celebrata ogni anno per ricordare la strage del 24 gennaio '77 a Madrid quando un commando di terroristi assassinò cinque avvocati e ne ferì quattro.