Gli Amici di Padre Marcellino: due giorni in Repubblica per raccontare gli sviluppi in Congo

Presenti Padre Superiore Germain Kalonda Kaya e Padre Roger Balowe Tshimanga che ci hanno illustrato gli sviluppi delle missioni di Padre Marcellino

“In questo periodo siamo tranquilli riguardo a quello che sta accadendo in Congo ma abbiamo passato momenti difficili con la paura costante della guerra”. Sono le parole di padre Roger, delegato generale per tutte le missioni nella Repubblica Democratica del Congo. Sono ancora tanti però i problemi da risolvere tra cui la lotta alla povertà.



L'eredità di Padre Marcellino continua comunque ad essere portata avanti e un esempio su tutti è la missione della scuola “Les Buissonnets”, in fase di completamento, che accoglierà centinaia di bambini congolesi. Il progetto della scuola non è l'unico che continua a procedere, sono diverse infatti le missioni in fase di realizzazione.



Domani alle 11:00 sarà infine, prima del ritorno in Congo, sarà celebrata una messa alla Chiesa di Maria Ausiliatrice di Dogana.



Nel servizio le intervista a Padre Roger Balowe Tshimanga e Padre Superiore Germain Kalonda Kaya