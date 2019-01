Maltempo: non è finita. Mercoledì ancora neve

Sul Titano splende il sole anche se le temperature sono decisamente rigide. Ma per dire addio all'inverno ci sarà ancora tempo. Secondo il meteo.it la neve tornerà a farci compagnia già nella serata di lunedì e, con precipitazioni abbondanti, mercoledì prossimo. A seguito della discesa di aria fredda di origini polare artiche nel bacino del Mediterraneo attraverso la valle del Rodano, mercoledì infatti si innescherà un vero e proprio ciclone mediterraneo capace di richiamare non solo da nord aria gelida ma anche da sud aria più umida: questo mix esplosivo, scrive il meteo.it, innescherà precipitazioni di forte intensità temporalesche su tutto il centrosud e nevose anche in pianura al CentroNord, copiose, abbondanti, insistenti e persistenti per 12 - 24 ore su gran parte della pianura padana ma anche a quote basse sulle restanti regioni del centro fino alle porte di Roma. Si tratterà, rimarca il sito, di una eccezionale spettacolare nevicata: una vera e propria BIG SNOW.