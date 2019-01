Si apre oggi la due giorni dell'Associazione Amici di Padre Marcellino

In arrivo dalla Comunità di Lubumbashi Padre Superiore Germain Kalonda Kaya.

In arrivo oggi, per trascorrere due giorni sul Titano, Padre Superiore Germain Kalonda Kaya della Comunità di Lubumbashi, sostituto di Padre Marcellino e responsabile della gestione e dell'organizzazione della missione “Les Buissonnets”. Assieme a lui - scrive l'associazione Amici di Padre Marcellino - Padre Roger Balowe Tshimanga, Delegato Generale per tutte le missioni carmelitane nella Repubblica Democratica del Congo.

Nella mattinata di oggi i lavori del Consiglio Direttivo dell’Associazione: all’ordine del giorno, gli aggiornamenti sulla situazione attuale congolese a seguito delle elezioni e tutti gli ultimi sviluppi della missione, con l’obiettivo di stabilire le attuali priorità. Nel pomeriggio, alcuni incontri informali mentre in serata l'Associazione attende soci e amici al Grand Hotel Primavera. Chiuderà la due giorni, la messa di domani mattina presso la Chiesa Maria Ausiliatrice di Dogana, concelebrata con Don Raimond.