Targhe estere, broker "per l'assicurazione si annuncia stangata"

Dopo la stretta sulle targhe estere, i tempi di risposta del governo all'interrogazione dei deputati Pd Morani e Di Maio - che chiedevano di tenere conto della specificità di San Marino - si allungano mentre multe e sanzioni sulla strada sono già una realtà. In questi giorni pertanto chi risiede in Italia e guida un'auto con targa straniera sta facendo i conti di quanto costa la re-immatricolazione in Italia. A sorpresa, i problemi arrivano anche dall'assicurazione.

Non è possibile pertanto usufruire della cosiddetta legge Bersani, che permette di attivare un’assicurazione su un mezzo acquisendo la stessa classe di merito di un veicolo di proprietà dell’acquirente o di un componente della famiglia, già assicurato. E la la legge italiana non prevede neppure la possibilità di portarsi dietro la classe di merito della targa estera, a meno che la singola compagnia assicurativa non decida di applicarla autonomamente, visto che non c'è una legislazione in merito. Per il momento è certo l'aggravio dei costi.



Nel video l'intervista a Michele Iori, broker assicurativo Genio Assicura SRL