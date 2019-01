Strada Sottomontana: installare guard-rail in legno per aumentare la sicurezza e ridurre impatto sull'ambiente

È la volontà del Segretario di Stato Augusto Michelotti, barriere di questo tipo sono già presenti in Repubblica

Dare maggiore sicurezza alla strada Sottomontana che collega Borgo Maggiore a Murata. Il Segretario di Stato Augusto Michelotti ha parlato della volontà di installare in quel tratto un guard-rail in legno che protegga e non impatti eccessivamente sul territorio. La strada infatti è stata in questi anni scena di diversi incidenti, anche gravi, l'ultimo dei quali, poche settimane fa, ha visto coinvolte due sorelle di 17 e 22 anni. Questa tipologia di barriere laterali in legno, già presenti in territorio nell'incrocio tra Via Piana e Via Montalbo, sono sviluppate per ottenere una deformazione plastica in modo da evitare il cedimento della struttura: possono resistere a urti di un'automobile di 900 kg a 100 km/h e pullman di 13.000 kg a 70 km/h. Un altro problema però, riporta il Segretario, resta l'attraversamento degli animali selvatici, sopratutto quelli che scendono dal monte.