Terremoto: la giunta di Serravalle consegna a Tolentino i soldi raccolti a Natale

Duemila euro, il ricavato delle iniziative natalizie nel Castello di Serravalle, che il primo cittadino, Vittorio Brigliadori, ha consegnato al sindaco di Tolentino: serviranno per le attività didattico culturali del comune marchigiano, colpito recentemente dal sisma e ancora faticosamente impegnato nell’ opera di ricostruzione.

"Quello tra Serravalle e Tolentino è un rapporto di amicizia e di reciproca stima che unisce le nostre due realta’", ha detto il Capitano di Castello



Vittorio Brigliadori, insieme al segretario di Giunta, Gabriele Raschi, si è recato personalmente nel fine settimana nella località marchigiana, per incontrare Giuseppe Pezzanesia, con il quale, a breve, sarà firmato un Gemellaggio per cementare e valorizzare i rapporti di amicizia e cooperazione, culturale, turistica, sportiva ed enogastronomica.



Un altro tassello dunque nella costruzione di quella piattaforma di realtà Sammarinesi e Italiane, portata avanti dall'amministrazione serravallese nella certezza di poter condividere, anche con Tolentino, un percorso di rilancio e valorizzazione delle rispettive risorse umane e territoriali.