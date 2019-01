Arriva l’anno del maiale: festa del Capodanno Cinese 2019 a San Marino

Sarà l'anno della felicità e della fortuna, il 2019 per la Comunità cinese. Il Capodanno verrà festeggiato a San Marino il 23 Febbraio e sarà il Best Western Palace Hotel ad ospitare la grande festa.

Nell’astrologia cinese, ogni anno si ricollega a un animale secondo un ciclo di 12 anni. E questo 2019 è l'anno del maiale, l'ultimo animale dello zodiaco cinese, simbolo di ricchezza e abbondanza.

Il passaggio dall'anno del cane a quello del maiale verrà celebrato con un cenone a base di specialità cinesi, ombrellini variopinti, lanterne rosse, figuranti e artisti cinesi, musica e danze tradizionali, come quella del ventaglio, con le maniche lunghe o quella del leone.

Ci saranno anche spettacoli di arti marziali e thai chi chuan e non mancherà la tradizionale tombola a premi.

“Se fossimo in Cina – spiega il Direttore uscente dell' Istituto Confucio San Marino Katya Sciarrino - l’ingresso ufficiale nel nuovo anno sarebbe una festa lunga 15 giorni: invece siamo nella Repubblica di San Marino, dove di anno in anno cresce comunque l’interesse e la partecipazione ai festeggiamenti per il Capodanno Cinese”.



Il costo dei biglietti è di 45,00 euro e possono essere acquistati presso la segreteria del Best Western Palace Hotel a partire dal 25 gennaio 2019.



Sentiamo Gianfranco Terenzi, presidente Istituto Confucio



Leggi il Comunicato Stampa dell'Istituto Confucio