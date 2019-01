Vicenda CIS: fonti interne parlano di "risposta straordinaria" della clientela di fronte a disagi

Ha destato scalpore, ieri, la decisione del Giudice per le Appellazioni, che – accogliendo il reclamo presentato dalla Difesa - ha revocato i domiciliari nei confronti dell'ex AD dell'istituto Daniele Guidi.

Un'ordinanza, quella del Magistrato David Brunelli, nella quale – oltre a ravvisare l'illegittimità della misura cautelare disposta dal Giudice Morsiani, due settimane or sono - sarebbe stata anche messa pesantemente in discussione la solidità del quadro indiziario. Vittoria importante per il team difensivo di Daniele Guidi, che - dopo la bufera giudiziaria abbattutasi su di lui, nei giorni scorsi -, si era autosospeso dagli incarichi di vertice di Banca CIS. Alla luce di questi ultimissimi sviluppi, dunque, non sarebbe da escludere – almeno in teoria – la possibilità un suo eventuale reintegro nella direzione dell'istituto di credito: attualmente in fase di amministrazione straordinaria e sospensione dei pagamenti. Ipotesi che tuttavia – almeno per il momento – appare assai remota. Fonti interne al CIS, intanto, parlano di una risposta straordinariamente composta della clientela, di fronte alla situazione determinatasi a seguito delle decisioni assunte da BCSM. E tutto ciò nonostante gli inevitabili disagi connessi ai conti “bloccati”. Vi sarebbe allora una disponibilità a raccogliere – e sottoporre al vaglio del Commissario Straordinario Sido Bonfatti – alcune esigenze particolari, dei correntisti, che possano essere soddisfatte; nel quadro comunque della vigilanza rafforzata disposta da Banca Centrale.