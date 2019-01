Blocco degli scrutini, la mobilitazione degli insegnanti continua

Si dicono “fortemente contrari alla deriva aziendalistica e burocraticistica che ha preso la scuola”, gli insegnanti e rilanciano la protesta sfociata nel blocco degli scrutini. “Siamo solo a metà anno – spiegano - e quasi tutti i docenti della scuola media hanno esaurito il “debito” in termini di ore lavorative che il decreto scuola addossava loro. Ci è stato chiesto di lavorare di più, - tuonano - come se facessimo meno del dovuto ma ora ora che “il debito” è stato onorato – sottolineano - restano le macerie, la sfiducia nel responsabile politico, le risorse che diventano sempre minori, mentre – a dispetto del calo demografico- le classi sono più numerose. Quindi una serie di domande: “Ora – chiedono - come la mettiamo con il “di più” delle attività che ancora occorrono? Quando siamo noi in credito, - fanno sapere - il timbratore smette di

conteggiare. Il governo – aggiungono - crede davvero, con questo agire unilaterale e maldestro, che ogni “di più” sia scontato? E ancora, “Pensa che il volontariato possa sempre sopperire? Infine, “Pensa davvero che la mancanza di una progettualità sulla scuola si possa mascherare con un decreto balneare?”