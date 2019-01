Media e audiovisivo: Costanzo advisor per la Segreteria all'Informazione

Il Congresso di Stato ha avviato una collaborazione con Maurizio Costanzo, volto noto anche della San Marino RTV, sui nostri schermi dal 2013 con “Scusi mi racconta....”. Lo comunica la Segreteria per l'Informazione in una nota, dove specifica le finalità dell'incarico: “per lo sviluppo del settore media audiovisivo, con la possibilità di supportare anche l'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese”. “Esperienza e professionalità di Costanzo - dice ancora la Segreteria di Stato – che potrà dare un contributo significativo per costruire nuovi scenari di sviluppo di un settore nel quale nuove tecnologie e linguaggi offrono rilevanti possibilità di crescita per San Marino”.



“Siamo molto contenti che Costanzo prosegua nella collaborazione con il Titano, anche a livello istituzionale” – commenta così la notizia il dg di RTV, Carlo Romeo, che annuncia intanto l'avvio della nuova serie di “Scusi mi racconta...” con Maurizio Costanzo, la prossima primavera.

Un grande 'in bocca al lupo' a Maurizio, da tutti noi di Rtv!