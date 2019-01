Meteo San Marino: altra neve "collinare" in arrivo prima del rialzo termico

Continua la serie di perturbazioni nord atlantiche che da tempo stanno condizionando il clima della penisola italiana. Secondo le previsioni di Luca Gualandra, già da oggi una nuova perturbazione a carattere freddo invaderà l'Italia, portando anche sul Titano precipitazioni, soprattutto verso la serata.



Nel tardo pomeriggio di oggi sono previste nevicate non troppo abbondanti nella "parte alta" di San Marino, da Borgo Maggiore in su. In una fase iniziale potrebbe esserci anche pioggia mista a neve, ma per breve tempo. Nella prima serata potrebbe invece esserci una pausa asciutta o quasi asciutta.



Nella tarda serata-notte invece arriverà una nevicata più corposa, che potrà giungere in modo non significativo anche fino a Serravalle. Gli accumuli maggiori dovrebbero interessare solo la zona da Fiorina in su.



Già domani mattina l'arrivo delle correnti meridionali porterà ad un forte aumento termico. Ci saranno precipitazioni più deboli che cesseranno già nella mattinata. Nel pomeriggio il cielo sarà pazialmente nuvoloso e potrà portare a delle piogge nella serata. Non ci saranno però più nevicate grazie al clima più caldo.