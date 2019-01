Meteo: neve nella notte a San Marino, ma è atteso un rialzo delle temperature

Sul Titano dovrebbe essere una nottata di neve, secondo le previsioni meteo che danno precipitazioni nelle zone più alte della Repubblica. Ma i fiocchi potrebbero scendere anche nelle aree più basse come Serravalle. In Città da alcune ore nevica a intermittenza. I fenomeni dovrebbero però durare poche ore ed esaurirsi già nella mattinata.



Per domani sono previste temperature tra 0 e 5 gradi. Cambio repentino venerdì, sempre in base ai bollettini, con correnti miti provenienti dal meridione. L'Aeronautica Militare prevede a San Marino, proprio per venerdì, temperature fino a 11 gradi.