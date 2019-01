Bollettino di Statistica 2018: calano le imprese in Repubblica

In diminuzione però anche il tasso di disoccupazione. A San Marino un'azienda su due ha un numero di dipendenti pari a 0

È di 4.918 il numero totale delle imprese presenti ed operanti in Repubblica al 31 dicembre 2018, dato in calo di quasi il 2% rispetto al medesimo periodo nel 2017, equivalente a 78 aziende in meno. Dall'analisi dell'ultimo anno solare sono aumentati i settori manifatturieri, dei servizi di alloggio e ristorazione e delle attività immobiliari. Flessione negativa invece per il commercio e le attività professionali, scientifiche e tecniche. La forma giuridica più diffusa è quella societaria pari al 53,5% delle imprese con 2.631 unità, seguita dalle attività libero professionali con 763 unità e le imprese artigianali. La quasi totalità delle aziende sul nostro territorio inoltre è di piccole dimensioni: il 94% del totale ha meno di 10 addetti e il 52% ha 0 dipendenti. I dati sulla forza lavoro evidenziano una lieve diminuzione della disoccupazione che ammonta a 1.415 unità: 15 in meno rispetto al 2017, 1.117 i disoccupati in senso stretto ovvero quelli che si rendono immediatamente disponibili ad entrare nel mondo del lavoro. Il tasso di occupazione totale è pari al 92% equivalente a 22.405 lavoratori. Oltre l'85% è rappresentato da dipendenti del settore privato insieme a quelli del settore pubblico: in quello privato si è registrato un aumento complessivo di 602 unità mentre il pubblico è rimasto pressoché invariato con una sola unità in più rispetto al 2017. Sono aumentati infine il numero di frontalieri raggiungendo quasi le 5.903 unità.