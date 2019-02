Bollettino statistica: diminuiscono i turisti nel periodo estivo, aumentano in quello natalizio

Mentre gli arrivi e i pernottamenti aumentano secondo il Bollettino di Statistica del quarto trimestre 2018

Oltre 1 milione 870 mila i visitatori sul Titano nel 2018, mediamente un afflusso turistico che si ferma di 3,2 punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente.



A registrare una pesante diminuzione il periodo estivo: il mese di agosto ha segnato una diminuzione del 6,7%, così come i mesi di giugno quasi del 6% e settembre del 5%.

A salvarsi il mese di luglio, l'unico a registrare un incremento, seppur minimo, pari al +1,6%.

Il considerevole decremento registrato nel mese di febbraio di oltre il 40% è da considerarsi anche rispetto al forte maltempo che ha caratterizzato il periodo.

Positivo invece il mese di dicembre con un +18,2%.



Diverso il quadro del turismo di sosta: un aumento degli arrivi del 7,3% e dei pernottamenti del 16%.



Per quanto riguarda le provenienze: quasi il 90% dei turisti arrivano dall’Europa, con l'Italia in testa, seguita da Germania e Paesi Bassi, mentre il 5% dall’America, il 4 dall’Asia e il restante suddiviso tra Africa e Oceania.

Tra i paesi extra-europei, la maggior parte degli ospiti registrati nelle strutture, alberghiere e non, proviene dagli Stati Uniti, dalla Cina e dal Giappone.



Silvia Sacchi