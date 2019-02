Distacco utenze Azzurro, Segretario Podeschi: "Rispettare le leggi, questione va chiusa"

Il segretario di Stato ai rapporti con l'Aass, Marco Podeschi, commenta la vicenda dell'annunciato distacco delle utenze all'Azzurro, dopo l'ultimatum dell'Azienda dei servizi per oltre 1 milione e 740mila euro di debito per conti non pagati.



"È una vicenda che va avanti da molto tempo e le leggi devono essere rispettate", dichiara Podeschi. Il tema deve essere "chiuso", dice. L'Aass, sottolinea, "paga l'energia e la pagano tutti i cittadini. Non ritengo corretto che gli utenti che lo fanno regolarmente assistano, poi, a situazioni del genere. Va definita una linea di trasparenza".



mt



Nel video, l'intervista al segretario di Stato per i rapporti con Aass, Marco Podeschi