Emilia-Romagna, allerta meteo per vento forte

Dopo la neve, in Emilia-Romagna sono attese per le prossime 24 ore piogge intense che potrebbero portare a piene dei fiumi e a frane, e raffiche di vento che potranno superare anche i 90 chilometri orari. Un inasprirsi del maltempo che fa scattare l'allerta arancione in alcune province. L'Arpae e l'Agenzia della protezione civile locale segnalano criticità idraulica e idrogeologica nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e criticità arancione per vento nel Bolognese e nel Ravennate.



Nessun problema invece per il riminese e San Marino in cui si potranno avere piogge moderate, in special modo fra la tarda serata di oggi e la notte seguente. Attenzione però al vento che spirerà da quadranti meridionali, anche con raffiche che supereranno i 70km/h. Deciso l'innalzamento termico: sia oggi che domani le massime raggiungeranno i 12°C. Da domenica poi una nuova, lieve, diminuzione.



fm