Sanremo 1958: vince "Nel blu dipinto di blu" di Modugno

Quello del 1958 è il primo Festival di Sanremo in diretta tv in Eurovisione, condotto da Gianni Agus e Fulvia Colombo. A trionfare l'inedita coppia Domenico Modugno e Jonny Dorelli. Ha quindi inizio la storia di una melodia destinata a rappresentare un intero popolo in tutto il mondo. Il pezzo è scritto quattro mani con il giovane paroliere Franco Migliacci.



Una giuria di 200 elementi (100 sorteggiati tra il pubblico del casinò, il resto attraverso un complicato sorteggio) decideva ogni sera le dieci finaliste. La coppia Dorelli-Modugno passa senza problemi, anche perché erano in tantissimi a canticchiare il simpatico ritornello. In particolare l'interpretazione di Modugno riusciva a rendere appieno lo spirito leggero e insieme brioso del testo, accompagnandolo con una mimica efficace. Ed è così che sia pubblico che critica sono concordi a giudicarla la migliore canzone.



Pubblicata dopo il Festival, "Nel blu dipinto di blu" varca i confini nazionali e raccoglie riconoscimenti di prestigio, tra cui tre Grammy (primato che resterà incontrastato per molto tempo) come "miglior disco", "canzone" e "interprete dell'anno". L'arrivo in America è un trionfo colossale: dall'esibizione al mitico Ed Sullivan Show, il programma televisivo più popolare degli Stati Uniti, ai palcoscenici di Boston, Buffalo, Los Angeles e New York, tutti sono conquistati dalla voce dell'artista di Polignano e dalla coinvolgente melodia di Volare, nome con cui il brano divenne popolare nelle radio statunitensi, conservandolo nel tempo come titolo alternativo.